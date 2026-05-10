Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, Anneler Günü dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evi’ni ziyaret etti.

Hasipoğlu, devlet koruması altındaki çocuklara anne şefkatiyle yaklaşan, onların sağlıklı aile ortamında büyümesi için gece gündüz demeden çalışan kadın personelin Anneler Günü’nü kutladı.

Kurumun farklı birimlerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Oğuzhan Hasipoğlu, yaşamını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ve bakanlığın denetimindeki yurtlarda sürdüren yaklaşık 150 çocuğun bakımını üstlenen koruyucu annelerin çok kutsal bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Anneler Günü’nün sadece biyolojik anneleri değil, bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan herkesi kapsayan çok özel bir gün olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Anneler Günü, sadece biyolojik bir bağı değil, bir çocuğun kalbine dokunan, ona güven ve sevgi veren tüm yürekleri kapsar. Burada evlatlarımıza yuva sıcaklığını aratmayan, onlara kol kanat geren siz değerli çalışanlarımızın emeği her türlü takdirin üzerindedir. Devletimiz adına, çocuklarımızın geleceği için sergilediğiniz bu fedakarlıktan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

Koruyucu anne olarak görev yapan tüm 'özel' annelerin de Anneler Günü’nü kutluyorum. Onların ortaya koyduğu özveri toplum açısından son derece değerli."

Devlet himayesi altındaki çocukların sevgi dolu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümesinin önemine de dikkat çeken Bakan Hasipoğlu, bakanlık olarak çocukların yaşam koşullarını daha da güçlendirmek adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ziyaretin sonunda personelle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Hasipoğlu, çocuklarla da sohbet etti. Hasipoğlu ayrıca, kurumun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bakanlık desteğinin artarak devam edeceğini kaydetti.