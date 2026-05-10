Gönyeli Polis Karakolu ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bölgede gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrolleriyle suçun önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güven içerisinde yaşamlarını sürdürmesi hedefleniyor.

Gece gündüz demeden görev yapan polis ekipleri; şüpheli şahıslar, araç kontrolleri ve çeşitli denetimlerle bölgede adeta kuş uçurtmuyor. Özellikle ana arterlerde ve yoğun bölgelerde artırılan uygulamalar vatandaşlardan da tam not alıyor.

Gönyeli’de güven ortamının korunması adına büyük özveriyle çalışan polis ekipleri, disiplinli çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise yapılan denetimlerin huzur ve güven açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

“Huzur için görev başındayız” anlayışıyla çalışmalarına devam eden ekipler, bölgede güvenliğin teminatı olmaya devam ediyor.