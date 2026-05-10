Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri belirlendi. Başkanlık için tek aday olan Cafer Gürcafer oybirliği ile yeniden Başkanlığa getirildi.

Lefkoşa’da, Atatürk Kültür Merkezi Birkan Uzun Konferans Salonu’nda, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) 19. Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığı’na Alp Cengiz Alp, Divan Katipliği’ne ise Mehmet Kahveci ile Ayşe Kanlıada seçildi.

GÜRCAFER: KENDİ ÇIKARLARIMIZI ÜLKE ÇIKARLARIYLA ÖRTÜŞTÜREN BİR VİZYON GELİŞTİRDİK

Başkan Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği 19. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; birliğin kuruluş sürecinden bugüne kadar geçen dönüşümü anlatarak, sektörün ülke ekonomisindeki rolüne dikkat çekti.

Gürcafer, “Kendi çıkarlarımızı ülke çıkarlarıyla örtüştüren bir vizyon geliştirdik” diyerek, müteahhitlik sektörünün yalnızca ekonomik değil toplumsal sorumluluk da taşıdığını vurguladı.

Müteahhitler Birliği’nin 1998 yılında uzun mücadeleler sonucunda yasallaştığını hatırlatan Gürcafer, o dönemde sektörü temsil edecek bir yapının bulunmadığını ifade etti. Birliğin ilk yıllarında yaklaşık 30 kişiyle yola çıktıklarını belirten Gürcafer, özellikle Annan Planı sürecinde inşaat sektörünün ülke ekonomisindeki etkisinin daha net görüldüğünü söyledi.

Cafer Gürcafer, “Özellikle Annan Planı ile birlikte inşaat sektörü dev bir sektöre dönüştü ve bir ülke içerisinde nasıl pay sahibi olacağını, ekonomiyi arkasında nasıl sürükleyebileceğini bize gösterdi. O günden sonra bizler, kendi çıkarlarımızı ülke çıkarları ile örtüştürecek bir vizyon geliştirdik ve bu paralellik içerisinde bu mücadeleyi vermeye başladık. Sürece bakıldığında, kat edilen yolun ne kadar uzun bir yol olduğunu görebilirsiniz” dedi.