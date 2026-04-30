Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Ercan Gümrük Şube Amirliği’nde gerçekleştirilen denetimde yüksek miktarda kaçak cep telefonu ele geçirildiğini açıkladı.

27 Nisan 2026 tarihinde yapılan fiziki muayene sırasında, bir koli içerisinde beyana uygun olmayan gizli bir bölme tespit edildi. Söz konusu bölümde fatura beyanı yapılmamış 126 adet iPhone 17 Pro Max 256 GB, 40 adet iPhone 17 Pro 256 GB, 25 adet iPhone 17 Pro Max 512 GB ve 20 adet Samsung S26 Ultra 512 GB cep telefonu bulundu.

Toplam ticari değeri yaklaşık 210 bin dolar olan ürünlere el konulurken, Gümrük ve İstihsal Yasası’na aykırı hareket edilmesi nedeniyle Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü tarafından 630 bin dolar karşılığı para cezası kesildi.

Yapılan incelemelerde, firmaya ait gümrük beyanı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na (BTHK) sunulan evraklar arasında uyumsuzluk tespit edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda konu 29 Nisan 2026 tarihinde Demirhan Polis Karakolu’na aktarıldı, mallar ve ilgili evraklar polise teslim edildi. Gümrük Dairesi’nin şikayeti üzerine olay adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, sosyal medyada yer alan iddiaların aksine sürecin hızlı ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirterek, kaçakçılıkla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.