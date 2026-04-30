Din İşleri Başkanlığı, kurban ibadetini usulüne uygun şekilde yerine getirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu kapsamda, vatandaşların kurban ibadetlerini güven ve gönül huzuru içerisinde eda edebilmeleri için büyükbaş ve küçükbaş kurbanların, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve KKTC Din İşleri Başkanlığı aracılığıyla vekaleti alınarak Türkiye Diyanet Vakfı’na ulaştırılan kurban bağışları, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü yurt içinde 81 ilde, yurt dışında 80’den fazla ülkede kesilecek ve kesim işlemlerine ilişkin bilgilendirme bağış sahiplerine SMS ve e-posta yoluyla yapılacak.

Açıklamada, kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşların cami görevlileri ile iletişime geçebilecekleri belirtildi.