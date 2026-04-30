Bu kapsamda belediyeye kazandırılan teleskopik yükleyici üzerine monte edilen sepetli çalışma platformu sayesinde, özellikle yüksek ve erişimi zor olan sur duvarlarında oluşan yabani otlar güvenli ve etkin bir şekilde temizleniyor.

Söz konusu ekipmanlar, tarihi dokunun korunması ve surların yapısal bütünlüğünün zarar görmemesi açısından büyük önem taşırken, aynı zamanda çalışan güvenliğini de üst seviyeye taşıyor.

Gazimağusa’nın simgeleri arasında yer alan ve kentin kültürel mirasının önemli bir parçası olan surlarda gerçekleştirilen bu çalışmalarla, hem görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hem de bitki köklerinin taş yapıya verebileceği zararların engellenmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği’nin sağladığı bu destekle birlikte, Gazimağusa Belediyesi kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmeye devam ediyor.