Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Akçiçek’te meydana gelen ve bir işçinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan iş kazasıyla ilgili açıklama yaparak, kazazedenin çalışma izninin olduğunu bildirdi.

PGM ile koordineli bir şekilde yürütülen tahkikatın tamamlanmasıyla daire tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımların uygulanacağı belirtilen açıklamada, Şubat ayından itibaren tüm ada genelinde sektörel etkin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine başlanacağı kaydedildi.

Açıklama şu şekilde:

“Ülkemizde son günlerde meydana gelen iş kazaları ile ilgili Çalışma Dairesi Müdürlüğü bir açıklama yapma gereği duymuştur.

Şüphesiz yaşanan her iş kazası bizi derinden üzmektedir. 18.01.25 tarihinde Akçiçek’te gerçekleşen ve MD Ali AKBAR (E-39, Bangladeş) isimli işçinin ağır yaralanması ile sonuçlanan iş kazası da Polis Basın Bülteni aracılığı ile Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne intikal etmiştir.

Söz konusu kaza Akçiçek’te bulunan Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri Ltd. şantiyesi içerisinde ve polis raporuna göre kazazedenin “5350V13524 şasi numaralı Volvo 100 series A25C Dumptruck marka kaya kamyonunu kullanırken dönüş yapacağı sırada toprak yolun solunda bulunan kayaya çarparak, direksiyon hakimiyetini kaybedip, toprak yol içerisinde sağ yanına devrilerek” gerçekleşmiştir.

Çalışma Dairesi müfettişleri konu kaza ile ilgili Boğaz Polis Karakolu’na giderek bilgi ve belge talep etmiş, ardından olay yerine intikal ederek kaza alanında incelemelerde bulunmuştur. Çalışma müfettişlerimiz tarafından görgü tanıkları ile görüşülüp ifadelerine başvurulmuş, olay yerinin fotoğrafları çekilmiş, işveren tespiti, çalışma izni ve iş kazası tahkikatı başlatılmıştır.

Kazazede’nin Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri Ltd. ile aynı direktöre sahip Akansu Kardeşler Ltd.’den çalışma izinli olduğu tespit edilmiş olup; kazanın gerçekleştiği iş yerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve İş Yasası kapsamında detaylı tahkikatı devam etmektedir.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü olarak, yaşanan tüm iş kazalarına, Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde aynı hassasiyetle yaklaşmaktayız. Polis Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen tahkikatın tamamlanması ile Dairemiz tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımlar uygulanacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 11. Maddesi kapsamında hazırlanan Acil Durum Planı çerçevesinde, Şubat ayından itibaren tüm ada genelinde sektörel etkin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine başlanacaktır.

Kazasız, sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamı hepimizin ortak arzusudur. İnsan hayatı ve çalışanların güvenliğinden sorumlu olan Çalışma Dairesi, tedbirsizliğe ve ihmale kurban vermemek için, iş sağlığı ve güvenliği alanında ülke genelinde denetimlerini arttırarak tüm sektörlere yaygınlaştıracaktır.