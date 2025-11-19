KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü ve iki ülke arasında önemli bir Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İş Birliği Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, her iki ülkenin iş gücü piyasası, sosyal güvenlik politikaları ve çalışma hayatını etkileyecek bir nitelik taşıyor.

ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan bu iş birliği anlaşması, daha önce yapılan tüm protokolleri birleştiren ve yeknesak hale getiren bir hükümetler arası iş birliği protokolüdür. Anlaşmanın temel hedefi, iki ülke arasındaki çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında ilişkileri güçlendirerek geliştirmektir.

Anlaşma şu ana başlıkları kapsıyor:

* İstihdam politikalarının ve iş gücü piyasasının geliştirilmesi

* Ulusal meslek standartlarının iyileştirilmesi

* İş sağlığı ve güvenliği alanındaki mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi

* Sağlık sigortası ve sosyal güvenlik politikalarının oluşturulması ve güçlendirilmesi

* Uluslararası organizasyonlarda ortak tutumların belirlenmesi

ORTAK ÇALIŞMA KOMİSYONU KURULUYOR

İki ülke arasındaki iş birliği sürecini daha etkin bir şekilde izlemek ve uygulamak amacıyla, anlaşma çerçevesinde uzun soluklu ve takvimli ilk kez bir Ortak Çalışma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Komisyon, bir eylem planı hazırlayarak bu planı takvim ve program dâhilinde uygulayacak.

Bugün yapılan görüşmelerde, Türkiye ile KKTC arasında şu konular ele alındı:

1. Sigortalıların Türkiye’nin sağlık sisteminden yararlanma koşullarının düzenlenmesi

2. İş hijyeni laboratuvarlarının kurulması ve bu konuda teknik destek sağlanması

3. İŞBUL dijital iş piyasası sisteminin, İŞKUR modeline göre analiz edilerek eksik modüllerin belirlenmesi ve uyumlaştırılması

4. Yabancı iş gücü yönetimi için özel istihdam büroları modeli kurulması

HASİPOĞLU: “BU ANLAŞMA, KARDEŞLİĞİMİZİN SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR”

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkinin ekonomik ve iktisadi temellerin çok ötesinde yaşamsal bir manevi bağa dayandığını belirtti. Hasipoğlu, “Bu bağ, sadece imzalanan protokollerle değil, tarihsel kökenimiz, ortak değerlerimiz ve karşılıklı dayanışmamızla pekişiyor.” diyerek, iş birliğinin yalnızca teknik bir adım değil, iki ülke arasındaki kardeşlik hukukunun ve stratejik birlikteliğinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

“Bu anlaşma, Kıbrıs Türk emekçisinin daha güvenli, adil ve üretken bir çalışma hayatına kavuşması adına çok önemli bir adımdır. İş sağlığı ve güvenliği, sadece teknik bir standart değil, aynı zamanda KKTC’nin ekonomik bağımsızlığına ve toplumsal refahına yönelik stratejik bir yatırımdır.”

İLK KEZ ÇALIŞMA HAYATINDA KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

Hasipoğlu, imzalanan bu anlaşma ile ilk kez çalışma hayatı ve istihdam konusunda uzun süreli ve kapsamlı bir iş birliği kurulmuş olmasından duyduğu mutluluğu da dile getirdi. “Bugün, çalışma hayatımıza kazandırdığımız bu iş birliği anlaşması ile Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkiler sadece ekonomik değil, stratejik ve sosyal anlamda da çok daha güçlü bir temele oturuyor.”

Hasipoğlu, anlaşmanın imzalanmasında emeği geçen Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve ekibine teşekkürlerini ileterek, bu iş birliğinin her iki ülkenin vatandaşlarına daha müreffeh bir yaşam standardı sağlamak adına büyük katkı sunacağını dile getirdi.