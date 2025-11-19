Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret eden Hasipoğlu, heyeti ile birlikte Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu. Bakan Hasipoğlu, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Hasipoğlu , deftere şunları yazdı:

‘‘Aziz Atatürk,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, Kıbrıs Türk halkı adına derin bir saygı, minnet ve gurur duygusuyla huzurunuzdayım.

Siz, Türk milletine bağımsızlık yolunu açan, egemenliği millete emanet eden büyük bir lider olarak, bugün bizlere hâlâ yol göstermeye devam ediyorsunuz. Kıbrıs Türk halkı, varoluş mücadelesi boyunca sizin ilke ve inkılaplarınızdan güç almış, bu topraklarda özgür ve onurlu bir yaşamı savunmuştur.

Kıbrıs Türk halkı, varlığını sürdürdüğü her dönemde, sizin “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkenizden güç almış, milli mücadelemizi bu inançla yürütmüştür.

Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteğiyle, aynı hedeflere, aynı değerlere ve aynı ideallere bağlıyız. Kıbrıs Türkü, geçmişte olduğu gibi bugün de kaderini Türkiye Cumhuriyeti ile bir görmektedir. Aramızdaki bağ sadece tarihi değil; gönülden, ruhtan ve kardeşlikten doğan yaşamsal bir bağdır.

Fikirleriniz, ilke ve devrimleriniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sonsuza dek yaşamaya devam edecektir.

Ruhunuz şad olsun ATAM’’

Oğuzhan Hasipoğlu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı