Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 19 Mart - 29 Nisan tarihleri arasında Hamitköy’de çalıştığı evde çelik kasadan 12 bin sterlin, 3 bin 500 euro, 3 bin dolar ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını söyledi.

Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 7 Mayıs’ta tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya 350 bin TL’ye sattığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru Yılmaz Sevdalı, zanlının 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren 211 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini söyledi. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Polis, çalınan nakit paraların bulunmadığını, zanlının banka hesaplarının incelemeye aldığını söyledi.

Polis, zanlının sürekli casinolara gittiğini ve yüksek miktarlarda harcama yaptığını belirlediklerini, bu hususla ilgili ifadeler alacaklarını belirtti.

Polis, zanlı hakkında Boğazköy ve Gönyeli karakollarına benzer mesellerden dolayı şikâyet yapıldığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.