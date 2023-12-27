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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Ekim 2023 ayı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında çalışan V.Y.(E-34)’nin, işyeri sahibine ait olan 71 adet pırlantayı, Lefkoşa’da faaliyet gösteren başka bir kuyumcu dükkanına 37.000 ABD doları karşılığında sattıktan sonra, 10.000 ABD dolarını işyeri sahibine teslim edip, geriye kalan 27.000 ABD dolarını tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı etmiştir.

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