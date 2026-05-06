Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Bilal Akkuş, olayın detaylarını aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında zanlının Alayköy Sanayi Sitesi içerisinde kapısı açık bulunan Hacı Emine Adil Camisi’ne girerek, caminin giriş kapısının sağında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait plastik bağış kutusunu kırdığını ve içerisinde bulunan yaklaşık 5 bin TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 28 Nisan 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde ise 15 Mart 2026 tarihinden itibaren 44 gündür yetkili makamlardan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede yasal statüsünün bulunmadığını belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.