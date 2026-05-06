Aleyhine getirilen tüm davaları kabul eden sanıkla ilgili olguları savcı İbrahim Ruso aktardı. Savcı, sanığın 2025 yılı Aralık ayında Güney Kıbrıs’ta Suriyeli bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu maddeyi Kuzey Kıbrıs’a ithal etmeye çalışırken Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandığını söyledi. Sanığın ilgili şahısla yaptığı mesajlaşmaları mahkemeye emare olarak sunduğunu belirten savcı, 19 Aralık 2025’ten beri cezaevinde yargılanmayı beklediğini ifade etti.

Sanığın avukatı ise karar öncesi yaptığı beyanda, müvekkilinin ağır ailevi ve ekonomik sorunlar yaşadığını, çocuklarının sağlık problemleri bulunduğunu ve borç baskısı altında kaldığını ileri sürdü. Savunma, sanığın pişman olduğunu belirterek mülayim davranılmasını talep etti.

Füsun Cemaller başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyeti, sanığı aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu buldu.

Başkan Cemaller kararında, uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını tehdit eden ciddi suçlar olduğunu vurgulayarak, bu tür suçlarda caydırıcı ve etkin cezaların gerekliliğine dikkat çekti. Sanığın tasarruf ettiği uyuşturucu miktarının yüklü olduğunu ve bunun ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini belirtti.

Öte yandan, hintkenevirinin en hafif uyuşturucu türlerinden biri olması, sanığın suçu kabul etmesi, sabıkasız oluşu, üç çocuk sahibi olması ve suçu bir başkasının yönlendirmesiyle işlemesi gibi hususların lehine değerlendirildiği ifade edildi.

Tüm olgular ışığında Bengü Serbülent Gelgeç, 6 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.