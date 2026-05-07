Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün Çamlıbel ve Cihangir’de bazı bölgelere yönelik planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Çamlıbel’de alçak gerilim proje çalışması kapsamında 10.00-13.00 saatleri arasında Akasya Sokak, Defne Sokak, Buğday Sokak, Başak Sokak, Uluçam Sokak, Reyhan Sokak, Nergis Sokak ve Çimen Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Öte yandan Cihangir’de ise özel bir parselasyona yapılacak akım temini projesi nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Cihangir Futbol Sahası ve civarına elektrik verilemeyecek.