Anket kapsamında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de her ay farklı 570 hane, rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenecek. Böylece toplamda 6 bin 840 haneye ulaşılması hedefleniyor. Seçilen haneler ankete yalnızca bir ay süreyle dahil edilecek.

Çalışma çerçevesinde hanehalklarının gelir düzeyi, harcama alışkanlıkları ve yaşam koşulları bilimsel yöntemlerle analiz edilecek. Elde edilecek veriler, TÜFE hesaplamalarına esas teşkil eden tüketim yapısının güncellenmesinde ve fiyat endekslerine yansıtılmasında kullanılacak.

İstatistik Kurumu, anketin doğru ve güvenilir veri üretimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Doğru veri, güçlü gelecek” vurgusunda bulundu.