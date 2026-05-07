Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen “KKTC’de Bazı Önemli Tarım Ürünlerinde Majör Hastalık ve Zararlıların Erken Uyarı Sistemleri” projesi kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Proje çerçevesinde Bakanlık tarafından temin edilen iki yeni iklim istasyonunun kurulumu tamamlanarak toplam istasyon sayısı altıya yükseltildi. Kurulan istasyonlar; bağ, patates, zeytin ve tahıl üretim alanlarının bulunduğu farklı bölgelerde hizmet vererek, hastalık ve zararlı risklerinin erken tespit edilmesine katkı sağlıyor.

Söz konusu istasyonlardan elde edilen veriler ile arazide gerçekleştirilen birebir gözlemler bir araya getirilerek analiz ediliyor. Bu kapsamda, üretim alanlarında oluşabilecek riskler önceden belirlenerek, erken ve etkin mücadele programlarının uygulanması hedefleniyor.

Öte yandan, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 9 bin 500 kayıtlı üreticiye SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaya başlandı. Yapılan risk analizleri doğrultusunda üreticilere, hastalık ve zararlılarla mücadelede doğru zamanlama ve yöntemler konusunda uyarılar gönderiliyor. Böylece üreticilerin bilinçli ve zamanında müdahale etmesi sağlanarak verim kayıplarının ve gereksiz ilaçlamalar önüne geçilmesi ile çevre ye daha duyarlı bir üretim yapılması amaçlanıyor.