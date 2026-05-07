27 Aralık 2026’da yapılacak Yerel Yönetim Seçimlerinde aday olacağını açıkladı. 27 Aralık’taki seçimlerde adaylığım için halkımın onayını aldım diyen Başkan Sadıkoğlu, özellikle son 1 yıl içerisinde taleplerin aynı yönde olduğunu belirtti.

SADIKOĞLU: “27 ARALIK’TA ADAYLIĞIM İÇİN HALKIMIN ONAYINI ALDIM”

2014 Haziran’dan bugüne belediye başkanlığı görevini sürdüren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni dönem için konuştu. İskele Belediyesi Kültür Evi önünde, katıldığı Haber Kıbrıs yayınında Gazeteci Bahadır Ayna’nın sorularını yanıtlayan İskele Belediye Başkanı, İskele Belediyesi ile olan bağının ilk 2006 yılında başladığını, 2014 yılına kadar meclis üyeliği ve asbaşkanlık yaptığını hatırlattı. Halkın desteği ve taktiriyle 2014 yılında ilk kez İskele Belediye Başkanlığına aday olduğunu ve zor bir seçim sürecinde bayrağı göğüsleyerek, İskele Belediye Başkanı seçildiğini belirtti. 27 Aralık 2026 yılında yapılacak seçimler öncesinde de halkının desteğini aldığını belirten Başkan Sadıkoğlu, bu destek ve güvenle yeniden aday olacağını açıkladı.

SADIKOĞLU: “SÖZ VERDİĞİM PROJELER, HALKIN BENDEN TALEP ETTİĞİ PROJELERDİR”

‘Benim söz halkımıza söz verdiğim projeler, halkın benden talep ettiği projelerdir’ diyen Başkan Sadıkoğlu, hayata geçirdikleri projeleri tepki ya da reaksiyona göre hazırlamadıklarını ifade etti, yapılacak ve yapılan her projenin halkın ve köylülerin talebi üzerine yapıldığını belirtti. Halkla iletişimlerinin güzel olduğunu da söyleyen Başkan Sadıkoğlu, 7’den 70’e her bir bireyin fikir ve düşüncelerine değer verdiklerini ve bu değer doğrultusunda halkın hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarının altını çizdi.

SADIKOĞLU: “GÜNÜ KURTARAN DEĞİL, 10-20 YIL SONRASINI DÜŞÜNEN PROJELER ÜRETİYORUZ”

İskele Belediyesi olarak İskele ve köylerinde günü kurtaran, sadece anlık ihtiyaçları karşılayan, geçici rahatlama sağlayan işler yapmak yerine 10-20 yıl sonrasını düşünen, geleceği planlayan, sürdürülebilir, halk odaklı ve stratejik bir belediyecilik anlayışıyla projeler ürettiğini de söyleyen Sadıkoğlu, yine bu projelerin de gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini vurguladı.