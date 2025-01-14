Polisten yapılan açıklama şöyle:

"14.01.2025 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu'nun 7-8'inci kilometreleri arasında Kılıçaslan Mevkiinde, Ahmet KURTUL (E-64) yönetimindeki HR 010 plakalı araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Reşat SARP (E-84) yönetimindeki PR 129 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu banket içerisinde çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan PR 129 plakalı araç sürücüsü Reşat SARP kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, araçtaki yolcu Özenç SARP (K-81), ise kaldırıldığı Kolan Hastanesinde, HR 010 plakalı araç sürücüsü Ahmet KURTUL ise, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kaburgasında kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmış, akabinde kendi isteği ile taburcu edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir."