Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan açılamada, her gün 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacak atışlar nedeniyle can ve mal güvenliği açısından bölgeye girişlerin yasaklandığını bildirildi.

LTB ile KÖDER ortak çalışmalar konusunda fikir birliğine vardı
LTB ile KÖDER ortak çalışmalar konusunda fikir birliğine vardı
İçeriği Görüntüle

Açıklamada, atışların ardından bölgede patlamamış mühimmatın arama ve imha çalışmalarının süreceği ifade edilirken, serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Güzelyurt halkı ve çevre köylerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve belirtilen tarihlerde yasak bölgeye girmemeleri istendi.