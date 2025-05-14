Meclisten yapılan açıklamaya göre, Canaltay, görüşmede yaptığı konuşmada Türkiye'ye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına her platformda destek verdiği için teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağının, tarih boyunca birlikte omuzlanmış mücadelelerin, ortak dilin, dinin, kültürün ve kenetlenmiş kardeşlik değerlerinin bir ifadesi olduğunu kaydeden Canaltay, “Anavatan Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği kararlı destek, bizler için daima yaşamsal bir güvence olmuştur. Bu destek yalnızca güvenlik, siyasi ve diplomatik alanlarda değil, ekonomik ve mali alanlarda da bizleri güçlü kılmaktadır.” dedi.

Komite olarak, KKTC’nin mali disiplinini oluşturmak, kamu maliyesini sürdürülebilir kılmak ve ekonomik yapıyı güçlendirmek adına ülkede önemli reformlara imza attıklarını dile getiren Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti ile geliştirdikleri yakın mali iş birliği ve deneyim paylaşımını büyük bir şans olarak gördüklerini kaydetti.

İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün yalnızca bir belge değil; KKTC ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik bir yol haritası olduğuna dikkat çeken Canaltay şu ifadeleri kullandı:

“Bu kapsamda yürürlüğe giren projeler ve yatırımlar sayesinde altyapıdan reel sektöre, üretimden istihdama kadar birçok alanda somut ve olumlu sonuçlar elde edilmektedir.

Bu vesileyle, başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve TBMM’nin değerli üyelerine, Kuzey Kıbrıs’a duydukları samimi ilgiden ve sağladıkları çok yönlü destekten dolayı gönülden teşekkür ediyorum.

Ortak hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştireceğimiz görüşmelerin her iki ülkenin refahına hizmet edeceği tartışılmaz bir gerçektir.

Karşılıklı anlayış ve samimiyetle sürdüreceğimiz bu diyaloğun, Türkiye-KKTC ekonomik iş birliğini daha da güçlendireceği de açıktır.

Aynı zamanda, gerek komitelerimiz gerekse meclislerimiz arasında oluşan, karşılıklı sevgiye, saygıya, güvene ve iş birliğine dayalı bu ilişkilerin, kendi ayakları üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratma vizyonumuza da güç vereceğine inanıyorum."