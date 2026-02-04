Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Aysın Erdemirci, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 26 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da Ercan Havalimanı’nda Kale 12 X-ray cihazından geçerek KKTC’den çıkış yapmak isteyen zanlının çantasında yapılan kontrolde, MKE ibareli bir adet canlı merminin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 9 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydetti.

Polis, bu süre zarfında zanlının çalıştığı iş yerinde ve ikametgâhında arama yapıldığını ancak herhangi bir kanunsuz bulguya rastlanmadığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde mermiyi boş bir arazide bulup çantasına koyduğunu ve daha sonra orada unuttuğunu söylediğini aktardı. Ayrıca, mermiyle ilgili balistik incelemenin tamamlandığı da ifade edildi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının çalışma izinli olduğunu ve KKTC’de kalacak ikametgâhı bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 900 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.