Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Kayra Bayandursun, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Lefkoşa’da Ercan Havalimanı’nda Kale 8 X-ray cihazından geçerek KKTC’den çıkış yapmak isteyen zanlının sırt çantasında yapılan kontrolde, bir adet 9 mm çapında canlı merminin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis ayrıca, 3 Şubat 2026 tarihinde zanlının Girne’deki ikametgâhında arama yapıldığını, ancak herhangi bir kanunsuz bulguya rastlanmadığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve ele geçirilen merminin balistik incelemeye gönderileceğini belirterek, zanlı için 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.