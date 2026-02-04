Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Kayra Bayandursun, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Lefkoşa’da Ercan Havalimanı’nda Kale 8 X-ray cihazından geçerek KKTC’den çıkış yapmak isteyen zanlının sırt çantasında yapılan kontrolde, bir adet 9 mm çapında canlı merminin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis ayrıca, 3 Şubat 2026 tarihinde zanlının Girne’deki ikametgâhında arama yapıldığını, ancak herhangi bir kanunsuz bulguya rastlanmadığını kaydetti.

4 Kaçak daha yakalandı!
Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve ele geçirilen merminin balistik incelemeye gönderileceğini belirterek, zanlı için 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.