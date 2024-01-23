Gündüz kuşağı programlarına katılan konuklar zaman zaman ülke gündeminde kendine yer bulmayı başarabiliyor. Bunların sonuncu örneği ise Zahide Yetiş'in programına katılan Sihirbaz Özgür oldu.

Star TV ekranlarına yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programı son zamanların en ilginç konuklarından birini ağırlıyor. Hikayenin başrolünde mesleği sihirbaz olan Özgür yer alıyor.

EŞİ, ÇAPKINLIĞINDAN BIKTI

Her gittiği yerde çapkınlık yapan ancak karısına da yakalanan Sihirbaz Özgür'ün bu zamana kadar birçok yasak ilişkisi ortaya çıktı. Kendini karısına affetirmeye çalışan sihirbazın kelime oyunları ise izleyicilerin dikkatini çekti.

SAPANCA'DA MASAJ

Geçen programlarda Sapanca'da mesaja gittiği ortaya çıkan Özgür, orada gösteri yaptığını ve eşini aldatmadığını iddia etmişti.

Güzellik salonunun işletmecisi de canlı yayına katılarak Özgür'ün kendilerine 8 bin lira borcu olduğunu söylemşti. O salonda bir de dolabı olduğu ortaya çıkan sihirbazın başı bu kez cep telefonu mesajlarıyla belaya girdi.

TÜM EŞYALARINI EŞİNE POSTALADI

Masaj salonu işletmecisi sihirbazı canlı yayında görüp telefonla bağlanmıştı. İşletmeci kadın bu kez Özgür'ün eşyalarını evine postaladı. Eşi kapıyı açıp eşyaları kontrol edince bir tane telefon gördü.

Pin kodunu açamayan talihsiz eş telefoncudan aldığı yardımla telefonun içindeki mesajlara ulaştı.

Eşinin birçok kez çapkınlığını yakalayan Bahar, bu sefer mesajları okuyunca beyninden vurulmuşa döndü. 'Jonglör Alev'le mesajlara ulaşan kadın mesajların görüntüsünü canlı yayında yayınladı.

YİNE KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Mesajlar tüm stüdyoda şok etkisi yaratırken Sihirbaz Özgür yine kendini kurtarmak için peş peşe savunma yaptı. Özgür'ün mesajlaştığı 'Alev' için, "Ben ona şapkadan tavşan çıkarmayı öğretmiştim. O da bana alev öğretecekti" demesi hem tepki çekti, hem de bir kez daha güldürdü.

Özgür sözlerine şöyle devam etti; Ramazan ayı yaklaşıyor biliyorsunuz. Ramazan'da ateşli gösterileri bol bol istiyorlar. Ben de ondan rica ettim. Ben sana bunu öğreteyim. Sen de bana onu öğret diye.

Sihirbazın eşi o sırada söze girerek, "İnşallah o ateşte yanarsın bir gün" dedi.