Real Madrid ile ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Carlo Ancelotti bu sezon beklenen performansı gösteremedi.

Geçen sezon 2 mağlubiyet yaşayan Real Madrid bu sezon 13 mağlubiyet yaşadı. İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'ya kaybetti. LaLiga'da ise yine Barcelona'nın gerisinde kaldı.

Ancelotti'nin sezon sonu kulüpten ayrılması bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı ile anlaşmaya vardı.

65 yaşındaki teknik direktör kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak.