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15.05.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa’da Marmara 4’üncü sokak üzerinde, Dilfuza ÇOLİ (K-53) yönetimindeki JS 340 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Yzb. Tekin Yurdabak caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu, o esnada sağından cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Sona SEYIDOVA (K-53) yönetimindeki FK 445 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle FK 445 plakalı araç, kaldırım üzerine çıkarak bir iş yerinin vitrin camına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan FK 445 plakalı araç sürücüsü Sona SEYIDOVA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şu şekilde:

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