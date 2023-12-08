Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi Merit Park Otel Kavşağında saat 17.15 ile 17.17 sıralarında ard arada meydana gelen trafik kazasında iki kiş yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, batı istikametine doğru seyreden Ahmet Güzan (E 85), yönetimindeki JU 906 plakalı jeep araç ile dikkatsizce gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan Gazi Ömer Kurt Sokağına dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikamette gelmekte olan ve Mert Yusuf Bolatdemirci (E-23) yönetimindeki MS 741 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, kazanın hemen ardından saat 17:17 sıralarında aynı cadde (Karaoğlanoğlu Caddesi) üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Hasan Çaylı (E-46) yönetimindeki TGT 760 plakalı su tankeri sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada, önceden meydana gelen trafik kazası nedeni ile yolun sol şeridi içerisinde kazadan dolayı yerde durmakta olan MS 741 plakalı motosikleti kaldırmaya çalışan yaya Ahmet Güzan (E-85) ve yaya Mert Yusuf Bolatdemirci'ye (E-23) çarptı.

Yaşanan ikinci kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Ahmet Güzan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazada yaralanan diğer yaya Mert Yusuf Bolatdemirci ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma kapsamında TGT 760 plakalı tanker sürücüsü Hasan Çaylı tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor...