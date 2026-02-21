Toplam 2.941 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 467 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 53 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor Edilen Trafik Suçları

266 sürücü: Yasal hız sınırını aşmak

14 sürücü: Alkollü araç kullanmak

2 sürücü: Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak

14 sürücü: Sigortasız araç kullanmak

5 sürücü: Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak

Hafta sonu sağanak yağış bekleniyor
Hafta sonu sağanak yağış bekleniyor
İçeriği Görüntüle

9 sürücü: Emniyet kemeri takmamak

17 sürücü: Muayenesiz araç kullanmak

30 sürücü: Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak

2 sürücü: Tehlikeli yük taşımak

2 sürücü: Trafik ışıklarına uymamak

106 sürücü: Diğer trafik suçları

Polis, benzer denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız süreceğini duyurdu.