Toplam 2.941 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 467 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 53 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.
Rapor Edilen Trafik Suçları
266 sürücü: Yasal hız sınırını aşmak
14 sürücü: Alkollü araç kullanmak
2 sürücü: Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak
14 sürücü: Sigortasız araç kullanmak
5 sürücü: Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak
9 sürücü: Emniyet kemeri takmamak
17 sürücü: Muayenesiz araç kullanmak
30 sürücü: Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak
2 sürücü: Tehlikeli yük taşımak
2 sürücü: Trafik ışıklarına uymamak
106 sürücü: Diğer trafik suçları
Polis, benzer denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız süreceğini duyurdu.