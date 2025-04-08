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Teklif CHP'den 16, AK Parti'den 8, MHP'den 1 oyla kabul edildi. Nar Sokak'ın isminin Volkan Konak Sokağı olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Sonrasında ise, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından müftünün yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti.

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