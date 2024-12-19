Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabı üzerinden Merin’in Mezitli Belediyesi ile kardeş şehir protokolünü yenilediklerini belirtti.

Ceyhun Kırok, “Bu protokolün iki belediye arasında kültürel, bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kırok, “Mezitli Belediye başkanı Sayın Ahmet Serkan Tuncer ile gönül köprülerimizi kuvvetlendirecek bir kardeş şehir anlaşmasına imza attık. Aynı zamanda Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olan Sayın Tuncer’in tecrübeleriyle bu iş birliği, her iki belediyenin de yararına olacak projeler için önemli bir zemin oluşturacaktır. Anlaşmamızın her iki belediyemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kırok, “Kardeş şehir protokolü çerçevesinde, kültürel etkinlikler, ortak projeler ve bilgi paylaşımı yoluyla belediyeler arasındaki bağların daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz” açıklamasını da yaptı.