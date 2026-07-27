Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, gençlik kamplarının gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Kamplarda kurulan dostluk ve kardeşlik bağlarının gençlerin yaşamlarında kalıcı izler bıraktığını ifade eden Ataoğlu, kamplara gösterilen yoğun ilgi ve talepten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kantara Gençlik Kampı'nda gençlere daha güvenli, konforlu ve modern bir ortam sunabilmek amacıyla mutfak teçhizatları da dahil olmak üzere kapsamlı yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydeden Ataoğlu, gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunun altını çizdi.

Ataoğlu, "Gençlerimizin kendilerini evlerinde hissedecekleri, güvenli ve kaliteli bir kamp ortamı oluşturmak bizim için büyük önem taşıyor. Gençliğimize yapılan her yatırımın ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.