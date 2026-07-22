Kabulde konuşan Başbakan Ünal Üstel, polis teşkilatının, emekli olsun ya da görevde bulunsun, ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

İmkansızlıklara rağmen bugüne kadar büyük başarılara imza atan polis teşkilatıyla gurur duyduklarını ifade eden Üstel, hükümete geldikleri günden itibaren teşkilatı daha güçlü hale getirmek anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti.

Hem yerel kaynakları hem de Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolleri kapsamında sağlanan imkanları kullanarak polis teşkilatının araç, ekipman ve eğitim alanlarında önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Üstel, bunun sonucunda teşkilatın her geçen gün daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

“POLİS TEŞKİLATIMIZIN GÜÇLENMESİ, ÜLKEMİZİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Polis Teşkilatının en büyük eksikliklerinden biri Personel olduğunu dile getiren Üstel, “İmkanlarımız ölçüsünde her yıl yeni personel alımları yaptık. Polis teşkilatımızın güçlenmesi, ülkemizin huzuru ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Bugün yapılan denetimlerin etkisiyle hem kamu düzeninin güçlendiğini hem de trafik kazalarının önemli ölçüde azaldığına vurgu yapan Üstel, “Hep birlikte görüyoruz. Bu tablo bizleri son derece memnun etmektedir. Elbette güvenli trafik sadece denetimlerle sağlanmaz. Bunun için modern ve güvenli yollar da gereklidir. Bu anlayışla altyapı yatırımlarına büyük önem verdik. Hükümet programımızda da ifade ettiğimiz gibi, önceliğimiz 2012 yılından ve daha öncesinden yarım kalan tüm projeleri tamamlamak oldu. Bu kapsamda ülkemizin her bölgesinde yeni yollarımız yapıldı” dedi.

Üstel, polis teşkilatının uzun yıllardır beklediği özlük haklarına ilişkin sorunların çözümü için de kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, polis teşkilatı temsilcileri ile hukukçuların uzun süren çalışmaları sonucunda hazırlanan yasa tasarısının Cumhuriyet Meclisi tatile girmeden Meclis'e sunulduğunu söyledi.

Üstel, “Yoğun tartışmalar yaşanmasına rağmen irademizi ortaya koyarak yasayı geçirdik ve polis teşkilatımızın önemli bir beklentisini karşılamış olduk” şeklinde konuştu.

Polis Teşkilatı ile ilgili yeni hedeflerinin teşkilatı daha modern ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmak olduğunu dile getiren Üstel, “Teşkilatımıza ilave kaynak sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeler üzerinde de çalışıyoruz. Meclis'in yeni yasama döneminde bunları da hayata geçirerek, hükümetimizin, iş dünyamızın ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle polis teşkilatımızı çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağız” dedi.

“BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL'İN GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA POLİS TEŞKİLATINA VERDİĞİ ÖNEM BİZLERİ MEMNUN ETMEKTEDİR”

Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü ise, yoğun çalışmaları arasında kendilerine zaman ayıran Başbakan Ünal Üstel'e teşekkür ederek, “Bildiğiniz gibi biz uzun yıllar polislik yaptık. Polislik mesleği ruhumuza işlemiş bir meslektir. Bu nedenle teşkilatımızla ilgili olumsuz bir gelişme olduğunda üzülür, olumlu bir gelişme olduğunda ise büyük bir mutluluk duyarız. Başbakan Ünal Üstel’in göreve geldiği günden bu yana polis teşkilatına verdiği önem bizleri memnun etmektedir. Polis alımları, personelin eğitimi ve teşkilatın güçlendirilmesine yönelik attılan adımlar son derece değerlidir. Son olarak, Polis Yasası'nda değişiklik öngören yasa tasarısını Meclis'e sevk ettiniz. Meclis'te görüşülerek yasalaşan bu düzenleme, polis teşkilatı açısından önemli bir kazanım olmuştur. Bu nedenle sizlere içtenlikle teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bundan sonra da teşkilatımız ve ülkemiz adına daha güzel hizmetlere imza atılacaktır” dedi.