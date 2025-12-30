Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 29.12.2025 tarihinde, saat 17.15’te, Çatalköy’de Şehit Mehmet Mustafa Caddesi üzerinde, Kemal Çeteci’nin kullanımındaki ER 504 plakalı salon araçta seyir hâlindeyken, muhtemelen motor bölümünde oluşan mekanik arıza nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü, ön kaportası, lastikleri ve ön göğsü yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

30.12.2025 tarihinde ise saat 04.30’da, Vadili’de Konya Meydan Sokak’ta, park hâlinde bulunan PL 339 plakalı araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta motor bölümü, sol ön lastik ve ön göğüs yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.