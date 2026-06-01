"Suça Sürüklenen Çocuklar ve Genç Erişkinler İçin Rehabilitasyon ve Tahliye Sonrası Topluma Kazandırma Projesi"ne ilişkin iş birliği protokolüne, Başbakan Ünal Üstel’in şahitliğinde, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç imza koydu. Protokol imza töreni Cumhuriyet Meclisi’nde yer aldı.

-Meslek edinmeleri ve yeniden topluma kazandırılmalarına yönelik kurumlar arası iş birliği mekanizması oluşturulacak

Proje kapsamında sosyal dışlanmanın önlenmesi, bireylerin meslek edinmelerinin teşvik edilmesi ve yeniden topluma kazandırılmalarına yönelik kurumlar arası iş birliği mekanizması oluşturulacak.

Yaklaşık 10 hafta sürecek rehabilitasyon programı boyunca katılımcılara sosyal beceri eğitimi, öfke kontrol eğitimi ve ahlaki muhakeme eğitimi verilecek. Toplam 30 oturumdan oluşacak programla bireylerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi, saldırgan davranışların azaltılması ve sağlıklı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

-Sertifikaya dayalı meslek edindirme eğitimleri ...

Proje ile ayrıca katılımcılar ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sertifikaya dayalı meslek edindirme eğitimlerine yönlendirilecek. İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi aracılığıyla eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan ve tahliye sonrasında eğitim aldığı alanda istihdam edilen bireylerin işverenlerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 36 ay süreyle yüzde 100 sosyal sigorta prim desteği verilecek.

İmza töreninde Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

-Üstel: “Çocuklarımız bizim vazgeçilmez unsurlarımızdır ve onlar bizim her şeyimizdir"

Başbakan Ünal Üstel, imza töreninde yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir günde, çok anlamlı bir protokolün üç bakan ile Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın imzasıyla hayat bulacağını belirtti.

Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü olduğunu kaydeden Üstel, “Çocuklarımız bizim vazgeçilmez unsurlarımızdır ve onlar bizim her şeyimizdir.” dedi.

Üstel, hükümete geldikleri gün halka, gençlere ve çocuklara yönelik sözlerinden birini bugün imzalanacak protokolle yerine getireceklerini dile getirdi.

“Hükümete geldiğimiz gün şunu söyledik. Biz önce ülkemizde siyasi istikrarı sağlayacağız.” diyen Üstel, siyasi istikrar sayesinde geçmişten kalan ve ülkenin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçireceklerinin sözünü verdiklerini anımsattı.

Üstel, ortaya koydukları çocukların eğitimine yönelik hedefler doğrultusunda 40 yeni okul yapacaklarını ve bütün okulları gözden geçireceklerini söylediklerini anımsattı. Hükümetin eğitim alanındaki yatırımlarına değinen Üstel, 30 yeni okul ve 600’ün üzerinde dersliğin hizmete girdiğini kaydetti.

“Bütün bunları yaparken, engelli çocuklarımızı da bunlardan ayrı düşünmedik.” diyen Üstel, kısa süreli hükümetlerden dolayı yarım kalan engelli projelerinin de ülkeye kazandırıldığını dile getirdi.

Üstel, çocukların bir hatayla, bilmeden ya da istemeden işledikleri suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğunu belirterek, “Biz, o çocuğu yeniden sosyal ve çalışma hayatına kazandırmak zorundayız.” dedi.

Projenin önemine değinen ve çocuklar için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Üstel, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

- Hasipoğlu: "1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bugün bir protokole imza atacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bugün bir protokole imza atacaklarını dile getirdi.

Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in göreve geldiği günden itibaren çocuklara ve gençlere büyük önem verdiğini vurgulayarak, 2025 yılının başında Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evleri, Engelsiz Yaşam Evi ile Çocuk Aile Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (ÇADEM) hizmete açıldığını kaydetti.

Hasipoğlu, 2025 yılında çeşitli ailevi sorunlar nedeniyle 17 çocuğun devlet koruması altına alındığını, istismar şüphesi bulunan 312 çocuğa Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından gerekli müdahale ve destek hizmetleri sunulduğunu aktardı.

Bakanlık tarafından verilen koruyucu aile hizmetinin devam ettiğini belirten Hasipoğlu, 21 koruyucu aile yanında toplam 31 çocuğun barındırıldığını söyledi.

Hasipoğlu, mevcut 58 kreş ve gündüz bakım evinin ise yıl içerisinde yaklaşık 660 kez denetlendiğini belirtti.

Hasipoğlu, çocukların çeşitli sebeplerden dolayı mahkumiyet aldığını da söyledi. Projenin önemine değinen Hasipoğlu, süreçle ilgili bilgi vererek projeye destek verenlere teşekkür etti.

- Oğuz: "Tahliye sonrasında çocuk ve gençlerin topluma kazandırılması amaçlanıyor"

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, proje ile 16-24 yaş arası KKTC vatandaşı çocuk ve gençlerin rehabilitasyon sürecinin desteklenmesi ve tahliye sonrasında çocuk ve gençlerin topluma kazandırılmasının amaçladığını kaydetti.

Hükümetin KKTC’nin iç güvenliğiyle ilgili bazı olumsuzluklara karşı önlemler ve tedbirler aldığını belirten Oğuz, özellikle cezaevindeki bu yaş grubunun yeniden topluma kazandırmasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

“Her bir birey bizim için çok önemlidir.” diyen Oğuz, Merkezi Cezaevi’nde çeşitli atölyeler bulunduğunu söyledi ve bu kapsamda yürütülen çalışmalara değindi.

Oğuz, ilgili Bakanlıklarla çalışmalarına devam edeceklerini de dile getirdi.

- Çavuşoğlu: "Eğitim sisteminin dışında kalan gençlere ulaşmak amacıyla bu tür protokollere ihtiyaç duyuluyor"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, bireylerin topluma hazır olması amacıyla yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi.

Çavuşoğlu, toplumdan uzak kalan ve eğitim sisteminin dışında kalan gençlere ulaşmak amacıyla bu tür protokollere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Protokolden faydalanacak gençlerin meslek edinmesi ve tahliye sonrasında hayata hazır hale gelmelerini sağlamak amacıyla protokolün bir paydaşı olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Biz bütün gençlerimizi ve çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmeye çalışıyoruz.” dedi. Çavuşoğlu, protokole katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti, protokolden faydalanacak olan gençlere başarılar diledi.