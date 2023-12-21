Meclis Genel Kurulu’nda 3 milyar 28 milyon 983 bin 900 TL'lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Konuşmacılara yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarımda üretime ve üreticiye verecekleri desteğin ortada olduğunu kaydetti, bakanlık bütçesinin, bütçenin bütünü içindeki payına işaret etti.

Göreve geldiği günden itibaren 685 milyon TL üzerinde doğrudan gelir desteği ödediklerini dile getiren Çavuş, bunun üreticiye verdikleri önemi gösterdiğini belirtti.

Numune sayılarındaki düşüşten bahsedildiğini, pandemi sonrasında süreçte numune sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Çavuş, DÜÇ’ün görevlerini yerine getirmediğinin söylendiğini ancak tarımsal araştırma konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Kaliteli kaba yem üretimi için yaptıkları çalışmalara işaret eden Çavuş, Veteriner Dairesi’nin Hayvancılık Dairesi'yle ortak çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Çavuş, göreve geldikten sonra Türkiye’den gelen suyu üreticiyle buluşturduklarını anlatarak, harnup konusuna da değindi, dünya ve Türkiye’deki üretimle rekabetin önemine işaret etti, TÜK’ün harnup ürününü satın aldığını, üreticiye de destek verdiğini anlattı.

1130 ton harnup için 8 milyon TL

Bugüne kadar 1130 ton harnup için 8 milyon TL üzerinde para ödendiğini kaydeden Çavuş, dünyadaki serbest piyasa koşullarının her geçen gün zorlaştığına işaret etti, bölgedeki savaşların ticareti meşakkatli hale getirdiğini ifade etti, navlun desteklerine işaret etti.

Cypfruvex'in de görevini üstün başarıyla yaptığını kaydeden Çavuş, Cypfruvex'in kabiliyetini kullanarak bir rekabet ortamı sağlanabileceğini, bu yönde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi, önümüzdeki hafta narenciye desteklerini açıklayacaklarını kaydetti.

Cypfruvex'in yurt dışıyla görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Çavuş, üreticinin kazanacağı parayı önemsediklerini belirtti.

İyi tarım politikalarıyla ilgili verdikleri eğitimlere değinen Çavuş topraksız tarımla birlikte alternatif ürünleri ve tropikal ürünler konusunda da çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hayvan popülasyonunu doyurmak için uyguladıkları stratejiler konusunda, tarım entegre sistemleri ve Hal Yasası’nın önemine işaret etti.

“Benim hesap veremeyeceğim bir durum yok” diyen Çavuş, bunun her görevi için geçerli olduğunu belirtti.

Orman arazileri için güneş paneli izni verdiğini, bunu saklamadığını dile getiren Çavuş, bunun ilgili yasalara uygun şekilde Bakanlar Kurulu'ndan geçirilerek alınan bir karar olduğunu ifade etti, böyle bir noktada şaibe kelimesini kabullenmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Çam kese böceği konusunda Türkiye ve dünyadaki uygulamalara değinen Çavuş, konuyla ilgili DAÜ ve Orman Dairesi’nin bir çalışma yürüttüğünü anlattı, çam kese böceği ile mücadele ederken başka hangi canlılara zarar verildiğinin araştırılmasının da önemli olduğunu ifade etti.

Çavuş, büyük baş desteklerinin devam ettiğini, oluşabilecek et açığını kapatabilmek için tohumlamayı gündeme getireceklerini ifade etti.

Bazı ürünlerin sigorta desteğinde olduğu bazılarının olmadığı yönündeki konuşmaya yanıt olarak her geçen dönem bunun kapsamının genişletildiğine işarete etti, örtü altında olmayan yaş sebzelerin de önümüzdeki günlerde kapsama alınacağını belirtti.

Binboğa’nın üreticiyi kredilendirmelerinde vadeleri uzattığın ifade eden Çavuş, bunun mali anlamda dönemsel sıkıntı yaratacağını ancak amacın üreticiyi desteklemek olduğunu kaydederek vadelerin yeniden kısaltılacağını belirtti.

Her haneye direkt olmasa da dolaylı yoldan Türkiye’den gelen suyun ulaştığını kaydeden Çavuş, belediyeler üzerinden tarıma da Türkiye’den gelen suyun ulaştırıldığını belirtti.

Daha sonra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra bakanlığa bağlı kurumların bütçelerinden SÜTEK bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi Meclis’ten geçti

Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi, 26 kabul, 13 ret oyuyla, 475 milyon TL olarak Meclis’te onaylandı.