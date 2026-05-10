Çavuş, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Sevginin, fedakârlığın ve emeğin en güçlü temsilcisi olan annelerimiz; aile yapımızın temel taşı, toplumumuzun en kıymetli değeridir.” dedi.



Çavuş mesajına şöyle devam etti:

“Hayatın her alanında büyük özveriyle emek veren annelerimiz, üretimin ve bereketin sürdürülebilirliğinde de önemli bir role sahiptir. Özellikle kırsalda üretime katkı koyan kadınlarımız ve annelerimiz, tarım sektörünün görünmeyen kahramanları olarak ülkemize güç katmaktadır.



Karşılıksız sevgileri, sabırları ve sonsuz emekleriyle geleceğimizi şekillendiren tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.”