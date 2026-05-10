Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, “ilk öğretmen, ilk arkadaş, ilk sığınak” olarak nitelediği annelerin sevgisinin karşılık beklemeden verilen en saf duygulardan biri olduğunu vurguladı.

“Bir çocuğun dünyayı tanıdığı ilk yer annesinin kalbidir.” diyen Çavuşoğlu, eğitimin başladığı ilk yerin ise aile olduğunu kaydetti.

Annelerin çocuklarına yalnızca hayat vermekle kalmadığını, aynı zamanda sevginin, saygının, paylaşmanın ve insan olmanın değerini de öğrettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, toplumun yarınlarının annelerin yetiştirdiği bilinçli, ahlaklı ve vicdan sahibi nesillerle mümkün olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle dokunduğu her şeyi güzelleştiren tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlar, saygı, minnet ve şükranla selamlarım.” dedi.