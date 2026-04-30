Çavuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, günün yalnızca emeğin anıldığı bir gün olmadığını belirterek, “Toprağa düşen her tohumda, güneşin altında verilen her mücadelede ve sofralara ulaşan her üründe emeğin izleri vardır. Bu nedenle tarım, emeğin en görünür, en sabırlı ve en vazgeçilmez halidir.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin üretim gücünü ayakta tutan tüm işçi ve emekçilerin, özellikle de tarım emekçilerinin geleceğin gerçek mimarları olduğunu kaydeden Çavuş, onların alın terinin yalnızca bugünü değil, yarınları da inşa ettiğini ifade etti.

Daha adil çalışma koşullarının sağlanmasının ve emeğin hak ettiği değeri görmesinin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çeken Çavuş, mesajında tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak sağlık, bereket ve huzur temennisinde bulundu.