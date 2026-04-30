Belediyeden verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Yücel Atakara başkanlığındaki heyette; İskele eski Belediye Başkanı Halil İbrahim Orun, Beyarmudu eski Belediye Başkanı İlker Edip, Girne eski Belediye Başkanı Sümer Aygın, Değirmenlik eski Belediye Başkanı Osman Işısal, Yeniboğaziçi eski Belediye Başkanı Cemal Biren ile Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş yer aldı.

Görüşmede, derneğin emekli belediye başkanları arasında dayanışmayı güçlendirmek, tecrübe paylaşımını artırmak ve birikimlerini yerel yönetimlere aktarmak amacıyla faaliyet yürüttüğü belirtildi. Ziyarette ayrıca yerel yönetimlerle iş birliği olanakları ele alındı.

- Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimlerde deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti.

“Geçmişte görev yapmış belediye başkanlarımızın tecrübeleri bizler için son derece kıymetlidir. Bu bilgi birikiminin paylaşılması, yerel yönetimlerin daha etkin hizmet üretmesine katkı sağlar. İş birliğine her zaman açık olmaya devam edeceğiz.” diyen Sadıkoğlu, ziyaretlerinden dolayı Dernek Başkanı Yücel Atakara ve heyetine teşekkür etti.

Sadıkoğlu, ziyaret sonunda anı olarak heyete günün fotoğrafını takdim etti.