

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri, bölgede trafik güvenliğini sağlamak adına denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Günün her saatinde sahada olan ekipler, hem şehir içi hem de ana güzergâhlarda gerçekleştirdikleri kontrollerle kurallara uymayan sürücülere geçit vermiyor.

Özellikle hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve alkollü araç kullanımına yönelik yapılan denetimlerde, sürücülere hem uyarılar yapılıyor hem de gerekli yasal işlemler uygulanıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutan ekipler, disiplinli çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Gece gündüz demeden görev yapan İskele Trafik Şubesi ekipleri, yollarda huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.