Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, merhum başbakanlardan İrsen Küçük’ün, bıraktığı hizmet mirasının, her zaman hatırlanmaya ve gelecek nesillere ilham vermeye devam edeceğini vurguladı.

Çavuş yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne önemli hizmetlerde bulunan, devlet adamlığı ve siyasi kişiliğiyle halkın gönlünde derin izler bırakan Küçük’ü, vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla andı.

“Ülkemizin gelişimi için büyük bir özveriyle çalışan İrsen Küçük, özellikle tarım ve ekonomi alanlarında ortaya koyduğu çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle ülkemize önemli katkılar sağlamış değerli bir liderdi” diyen Çavuş, Küçük’ün bıraktığı hizmet mirasının, her zaman hatırlanmaya ve gelecek nesillere ilham vermeye devam edeceğini kaydetti.