Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, Şubat 2026 döneminde gerçekleştirdiği denetimlerde 76 iş yerini kontrol etti, 1 süt fabrikasını mühürledi. Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, gıda güvenliği ve sağlık mevzuatına uygunluğu incelendi.

Denetimler kapsamında 24 restoran, 12 fırın, 10 market, 9 süt fabrikası ve 9 gıda deposu kontrol edilirken, ayrıca 7 güzellik salonu, berber ve kuaför, 2 et ve et ürünleri işletmesi, 1 kasap, 1 eğitim merkezi ile 1 otel de denetlenen işletmeler arasında yer aldı.

Yapılan kontroller sırasında sağlık kurallarına uygun olmadığı belirlenen 78 gıda ürünü ile 36 kozmetik ürünü olmak üzere toplam 114 ürün müsadere edildi.

Sağlık ekipleri ayrıca planlı imha işlemleri de gerçekleştirdi. Bu kapsamda 1 süt ve süt ürünleri imhası yapılırken, 3 gıda deposunda da gıda imhası gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında 244 sağlık sevki yapılırken, 225 sağlık mühür işlemi uygulandı.

Öte yandan mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 market ile 1 fırına, birer asgari ücret tutarında idari para cezası kesildi.

Belediye yetkilileri, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.