Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs’ın insansız hava araçları ve füzelerle hedef alındığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Sigma TV’ye yaptığı açıklamada Letimbiotis, “Böyle bir şeyin olmadığını biliyorsunuz” dedi. Letimbiotis, “Bugüne kadarki tüm olaylar İngiliz üslerini hedef aldı” şeklinde konuştu.

İngiliz üssünün bulunduğu Ağrotur yakınlarında iki güvenlik olayı yaşandığını belirten Letimbiotis, bunlardan birinde bir insansız hava aracının düşürüldüğünü, ertesi gün de benzer bir olay meydana geldiğini söyledi.

Letimbiotis, bununla birlikte mevcut krizin Kıbrıs’ın Avrupa ülkeleriyle kurduğu stratejik ortaklıkların değerini gösterdiğini vurgulayarak “Yunanistan, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda” başta olmak üzere avrupa ülkelerinin gösterdiği dayanışmayı övdü.

Rum Hükümet sözcüsü, ayrıca Macron ve Mitsotakis’in aynı anda Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin güçlü bir siyasi destek mesajı olduğunu belirtti.