Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılık sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, üreticilerin talepleri dinlendi ve hükümetin sektöre yönelik destekleri hakkında detaylı bilgi verildi.

“SEKTÖRÜN DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bakan Çavuş, üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması adına atılacak adımları üreticilerle paylaşarak, sektörün daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını vurguladı.

PDO sertifikalı üretimi teşvik etmek amacıyla kilogram başına ek 5 TL destek sağladıklarını belirten Bakan Çavuş, bu desteklerin tarım sektörünün modernizasyonuna ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Hayvancılık sektörüne de değinen Çavuş, büyükbaş üreticilerinin büyüme hedefi doğrultusunda ilerlediğini ve bu kapsamda çeşitli destek programlarının uygulamaya konulduğunu söyledi. Küçükbaş hayvancılık alanında ise üreticilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan girdi maliyetlerinin düşürülmesi adına önemli destek mekanizmalarının devreye alındığını belirten Çavuş, yem ve diğer temel ihtiyaçlar Konusunda Üreticilere Verilen Desteklerin Süreceğini Vurguladı.

“EĞİTİM PROGRAMLARI HAYATA GEÇİRİLECEK”

Sektördeki bilinçlenme ve verimliliğin artırılması adına eğitimin kritik bir rol oynadığını kaydeden Hüseyin Çavuş, 2025 yılını “Eğitim Yılı” ilan edeceklerini açıkladı. Hayvancılık alanında yaşanan kayıpların önüne geçebilmek adına eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Çavuş, özellikle hayvan sağlığı, beslenme ve bakım konularında üreticilere yönelik eğitim programlarının hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Çavuş, eğitimlerle, hayvan ölümlerini en aza indirerek, üreticilerin verimliliğini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Üreticilerin maliyet yükünü azaltmak ve sektörü daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak adına "Süt Evleri Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Çavuş, bu sayede üreticilerin maliyetlerinin önemli ölçüde devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

“ÜLKE TARIMINI VE HAYVANCILIĞINI DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Süt üreticilerinin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını vurgulayan Çavuş, üreticilerin daha iyi koşullarda üretim yapabilmesi için devletin her zaman yanlarında olacağını ve gerekli desteklerin sağlanacağını söyledi.

Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik teşviklerin artarak devam edeceğini ifade eden Çavuş, üreticilerle iş birliği içinde çalışarak, ülke tarımını ve hayvancılığını daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.