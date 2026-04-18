DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinliğe; DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, Kıbrıslı Türk şair ve yazarların Türkçeye yaklaşımı tarihsel bir perspektifle ele alındı.

Karakartal sunumunda, özellikle İngiliz sömürge döneminde dahi Türkçeye sahip çıkıldığını vurgulayarak, dilin adada yaygınlaşması ve gelişmesinde edebiyatçıların kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Farklı dönemlerde yaşamış şair ve yazarların eserlerinden örnekler sunan Karakartal, Kıbrıs Türk edebiyatının Türkçeye olan bağlılığını somut verilerle ortaya koydu. Karakartal, ayrıca, Kıbrıs’ta yetişen birçok kültür insanının eserlerinin ada sınırlarını aşarak daha geniş coğrafyalarda etkili olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında Türkiye’den Kıbrıs’a gelen kültür insanlarının katkılarına da değinen Karakartal, bu etkileşimin Türkçenin gelişimine önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.