Açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Facebook hesabında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Görüşmede tarafların, özellikle KKTC’de yaşayan Pakistan diasporasının refahı ve eğitimi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yinelediği belirtildi.

Dar ve Ertuğruloğlu’nun, iki halkın yararına olacak şekilde birlikte çalışmayı sürdürme ve yakın iş birliğini devam ettirme konusunda mutabakata vardıkları ifade edildi.