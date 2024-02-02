Geçtiğimiz günlerde ada genelinde etkili olan yağışlardan dolayı, Girne bölgesi büyük hasar alan bölgelerimizden biriydi. Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sırasıyla Ilgaz, Alsancak, Lapta ve Geçitköy Çamlıbel ve Koruçam bölgelerinde, seracılarla bir araya geldi. Hasarları yerinde inceleyen bakan Çavuş, ‘Üreticinin Yanındayız’ mesajı verdi.

“Yoğun yağışlardan zarar gören üreticilerimiz, Bitkisel üretim için Tarım Dairelerine, Hayvansal üretim için Hayvancılık Dairelerine başvurabilirler.” dedi.

Bakan Çavuş’a Lapta-Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Bakanlık Müdürü Reşat Değermenci, Genel Tarım Sigortalısı Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu ve ilgili daire çalışanları eşlik etti.