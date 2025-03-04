Bakanlık sayfasında 26 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan ve havadan ilaçlama mücadelesinin başlatıldığını duyuran açıklamayı anımsatan Şahali, bu mücadelenin kaynağının bir yıl önce kendisinin bakan olduğu dönemde konulduğunu kaydetti; daha sonra geçirilen bütçelere mücadele için kaynak konulmayarak zincirin koparıldığını öne sürdü.

Şahali, ülkenin orman varlığı göz önüne alındığında her yıl 6,2 milyon euro karşılığı bir bütçenin mücadele için ayrılması gerektiğini belirterek, 2015 yılından beri ayrılan bir milyon euro’luk ödeneğin sadece yüzde 20’lik bölümünün kontrol ve ıslah etmesine yetecek bir bütçe olduğunu savundu.

“Tüm orman varlığımız çam kese böceği tehdidi altındadır.” diyen Şahali, Güney Kıbrıs’ın Kuzey’de olduğu gibi etkin bir mücadeleye zamanında başlamamış olmasının da bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Ülkede bozuluyor olduğunu gözlemlediği ormanlık bölgelere örnekler veren Şahali; bu alanların böceklerden dolayı bugün gri renkte olduğunu, ilerleyen zamanda ise kahverengi renge dönerek geri dönülemez aşamaya gelineceğini ifade etti.

Şahali, nitelikli insan kaynağı yoksunluğunun ülkede birçok alanda soruna neden olduğunu ancak Orman Dairesi’nde son derece nitelikli insan kaynağı ve nitelikli araç envanteri bulunduğunu kaydetti. Şahali, “tüm bunlara rağmen 6 yıldır Daire’nin görevini yerine getirememesinin nedeninin siyasi vizyon olduğunu savundu; “Havadan mücadele için bütçe ayrılmamışsa, müdür ve personel ne yapsın?” diye sordu.

Kendi çabalarıyla bölgesinde böceklere karşı yürüttüğü mücadeleyi aktaran Milletvekili Şahali, yerel yönetimlere liderlik edilerek, bölgelerde de mücadelenin yapılabileceğini kaydetti.

“Çam kese böceği mücadelesi artık bu ülkede bir yalana dönüşmüştür.” diyen Şahali, orman varlığına dair en ufak bir kaygının duyulmadığını ileri sürdü.

Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, CTP Milletvekili Şahali’nin ardından söz alarak, Şahali’yi yürütülen çalışmaları takip etmemekle eleştirdi.

Çavuş, yukardan biyolojik ilaçlamanın bir mücadele yöntemi olduğunu, ancak bunun tek yöntem olmadığını, mücadelenin sadece bir bacağını oluşturduğunu kaydetti. Çavuş, bin hektardan büyük alanların havadan ilaçlanmasının Avrupa Birliği tarafından yasaklandığına dikkat çekti. Diğer dört mücadele yönteminin yürütülmekte olduğunu vurgulayan Çavuş, “Tarım vizyonumuz ortadadır.” dedi.

Ormanları tehdit eden faktörlerin sadece böcekler olmadığına dikkat çeken Çavuş, önceki hükümetler dönemlerinde açılmayan orman yollarını örnek gösterdi, bu konuda kendi yaptıkları çalışmalara değindi. Çavuş, envanter sıkıntılarına rağmen yol açma ve genişletme çalışmalarını yürüten Daire personeline teşekkürlerini sundu.

Esas mücadelenin iklim krizine karşı olması gerektiğini de kaydeden Çavuş, “En büyük sorun düzensiz yağışlar, artan sıcaklık ve kuraklık süresinin uzamasıdır.” diye konuştu.

Bakan Çavuş, “Elimizden geldiği kadar sadece çam kese böceğiyle ilgili değil, orman varlığımızın artırılması, yanan alanlarımızın yeniden canlandırılması için çalışıyoruz.” diyerek, geçen yılın en az yangın olan ve en hızlı yangınlara müdahale edilen yıl olduğuna işaret etti. Çavuş, koordinasyonun önemine vurgu yaparak; katkı koyan tüm kurumlara teşekkürlerini iletti.

Çavuş, Milletvekili Şahali’yi sadece “çam kese böceğine odaklanarak, diğer alanlara katkı koymamakla” eleştirdi”