Görüşmede Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu’da hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, sporcuların yarışma heyecanına ortak olduklarını ve büyük gurur duyduklarını belirterek “Öncelikle sporcularımızı, hocalarımızı, antrenörlerimizi, başkanımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Cimnastik sporunun çocukların fiziksel gelişimi, özgüveni ve bedensel farkındalığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, branşın tüm okullarda yaygınlaşmasını önemsediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Cimnastiğin toplumun hem sağlığına hem de geleceğine faydası olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Son yıllarda jimnastik alanında yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sporcu sayısındaki artışın önemli bir başarı olduğunu dile getirdi. Çocukların Türkiye’de düzenlenen organizasyonlarda gösterdiği başarıların gurur verici olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Bolu’da gerçekleştirilecek müsabakalar öncesinde sporculara başarılar dileyerek, güzel sonuçlarla ülkeye döneceklerine inanç belirtti.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da jimnastik branşının ülke genelinde hızla yaygınlaştığını belirterek, federasyon bünyesinde yaklaşık 7 bin çocuğun aktif olarak spor yaptığını ve hedeflerinin 10 bin çocuğa ulaşmak olduğunu ifade etti. Okul sporlarında elde edilen başarıların branşa ilgiyi artırdığını kaydeden Sapsızoğlu, Bakanlık desteğiyle öğrencilerin Türkiye’de düzenlenen organizasyonlarda da önemli dereceler elde ettiğini belirterek Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Kabulde Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu tarafından genç sporculara milli takım forması verilirken, Bakan Nazım Çavuşoğlu’na da plaket takdim edildi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.