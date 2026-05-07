Polisten yapılan açıklama şöyle:
07.05.2026 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Arzum KELOĞLU (K-31) yönetimindeki VJ 888 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Turunçlu Kavşağına geldiğinde, o esnada aynı istikamete doğru seyreden ve sağa Turunçlu köyüne doğru dönüşe geçen Nafi AYKANAT (E-59) yönetimindeki TPL 684 plakalı tır aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan VJ 888 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.