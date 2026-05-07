Verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, Hülya Koçyiğit’i ağırlamaktan duyduğu mutluluğu belirterek, DİMED’in yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

-DİMED Kermesi 21 Mayıs'ta...

Ertuğruloğlu DİMED Geleneksel Bahar Kermesi'nin bu yıl 21 Mayıs’ta Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına gerçekleştirileceğini belirtti.

Oya Ertuğruloğlu tarafından Hülya Koçyiğit’e elişi bir tablo ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrak plaketi anı olarak hediye edildi. Yemeğe DİMED Yönetim kurulu üyeleri Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Beniz Uluer Kaymak, Tanıtma Dairesi Müdürü Bahar Öztay ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu da katıldı.